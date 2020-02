Coronavirus – Le nombre de morts passe à 560 en Chine

Le bilan de l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en Chine continentale a atteint au moins 560 morts, après que les autorités de la région du Hubei ont annoncé jeudi au moins 70 nouveaux décès. Dans leur bilan quotidien, les autorités sanitaires régionales ont annoncé 2.987 nouvelles contaminations.

Le nombre de cas dépasse désormais 27.300 depuis le début de l’épidémie, si l’on calcule à partir des statistiques précédemment publiées par Pékin.

Cette épidémie, déclarée urgence sanitaire mondiale, semble être venue en décembre d’un marché alimentaire de gros de la capitale du Hubei, Wuhan.

Un responsable local, Hu Lishan, a prévenu mercredi que malgré la construction d’un nouvel hôpital et la conversion de bâtiments publics en établissements de soin, il y avait toujours une pénurie « grave » de lits pour accueillir les milliers de patients.

Manquent aussi des « équipements et matériels » médicaux, a-t-il ajouté devant des journalistes, ajoutant que l’administration cherchait à transformer des hôtels et écoles de Wuhan en centres de santé.

Le coronavirus a provoqué une inquiétude dans le monde entier, avec plus de 20 pays qui ont enregistré des cas de cette maladie pour laquelle il n’y a pas d’autre traitement que contre les symptômes.

