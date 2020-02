ATP Cordoba – Sander Gillé et Joran Vliegen sortis au 1er tour du double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour du double messieurs au tournoi ATP de Cordoba, épreuve sur terre battue dotée de 546.335 dollars, mercredi en Argentine. La paire belge, tête de série N.2, s’est inclinée 3-6, 6-3 et 11/9 dans le super tie break face au duo formé par l’Uruguayen Ariel Behar et l’Equatorien Gonzalo Escobar.

Gillé et Vliegen sont les seuls Belges en lice à Cordoba, première étape de leur tournée sud-américaine qui les mènera ensuite à Buenos Aires et Rio de Janeiro.

Source: Belga