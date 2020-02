Une ville belge dans le top 10 des meilleures destinations européennes

La ville de Namur figure dans le «top 10» des «meilleures destinations touristiques européennes» 2020, selon un classement dévoilé mercredi par le site web de voyage European Best Destinations.

Celui-ci collabore avec des offices de tourisme à travers l’Europe ainsi qu’un réseau européen de destinations de tourisme durable (EDEN Network). La capitale de la Wallonie s’y classe 7e, décrite comme une «ville attachante incroyablement charmante avec le surréalisme belge de Bruxelles et le romantisme de Budapest ou Bruges» et «probablement la plus intéressante destination en Belgique» par le site.

La ville wallonne avait été sélectionnée puis soumise aux votes des internautes à partir de la mi-janvier, parmi d’autres villes comme Paris, Athènes ou encore Rome. Et elle a récolté de nombreuses voix, particulièrement auprès de voyageurs étrangers, si l’on en croit le courrier envoyé par European Best Destinations mercredi à son bourgmestre Maxime Prévot et à l’échevine du Tourisme Anne Barzin. «71%» des votes en sa faveur ont été «émis de l’étranger, un des plus hauts taux de cette édition».

La « meilleure destination européenne » en France

Namur a récolté 30.102 votes. «Comme ce fut le cas lors de précédentes éditions pour d’autres villes, ce résultat devrait permettre d’augmenter la fréquentation touristique dans les prochains mois», souligné Anne Barzin mercredi. «Namur continuera à être promotionnée sur le site European Best Destinations et via ses différents canaux de communication tout au long de l’année 2020», se réjouit-elle.

C’est Colmar, en France, qui est décrétée «meilleure destination européenne» à la suite de la campagne de votes, devant Athènes (Grèce), Tbilissi (Géorgie), Vienne (Autriche) et Cascais (Portugal).