Qui sont les 15 candidats de la saison 2020 de Top Chef?

C’est le 19 février prochain sur M6, mais le 24 février sur RTL TVi, que l’aventure « Top Chef » repart pour une 11e saison présentée à nouveau par Stéphane Rotenberg.

Cette année, Jean-François Piège, qui a décidé de quitter le jury, sera remplacé par le chef 3 étoiles Paul Pairet qui avait été élu Meilleur restaurateur du monde en 2018. Il rejoint donc les autres membres Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran pour des épreuves que l’on nous annonce encore plus créatives.

Près de 15 candidats se disputeront le trophée. Et au vu du parcours, du CV et de la personnalité de chacun d’entre eux, la compétition risque d’être sévère et de haut vol.

Diego Alary (22 ans): Il a d’abord été commis pour Guy Savoy à la Monnaie de Paris, chef de cuisine au Simone à Paris, demi-chef de partie chez Alain Ducasse et a travaillé également avec Jean Imbert. Son style? D’inspiration méditerranéenne mais avec de l’audace, du peps et de la fougue.

Jean-Philippe Berens (29 ans): Sous-chef de cuisine au Grill aux côtés de Franck Cerutti, il est également passé par le relais Plaza, mais aussi en tant que premier chef de partie de Stéphanie Le Quellec et sous-chef de cuisine aux côtés de Philippe Marc. Ses atouts: une grande technique, une précision dans les goûts et une parfaite maîtrise de la cuisine classique.

Pauline Berghonnier (27 ans): Pauline a tellement son métier dans la peau qu’elle s’est fait tatouer des livres de cuisines sur les bras. Elle est passée par L’Épicure, L’Angélique à Versailles, le resstaurant Ore-Ducasse au château de Versailles, la maison Ducasse Paris, tandis qu’elle est aujourd’hui cheffe de cuisine du bistrot Allard. Malgré ce brillant parcours, elle espère que Top Chef lui donnera cette confiance dont elle manque.

Adrien Cachot (29 ans): Chef propriétaire de son propre restaurant depuis 2017, il a auparavant travaillé pendant trois ans chez Nicolas Magie à La Cape, deux ans chez Christian Etchebest à La Cantine du troquet, puis pour Benoît Gauthier à Paris. Ses atouts: un goût pour le dressage parfait et une volonté de rechercher des saveurs dans des produits délaissés ou oubliés.

Martin Feragus (27 ans): C’est lors d’un stage au Georges V à Paris qu’il a trouvé sa voie. Il a ensuite vu défiler les plus grands noms: commis au Meurice chez Yannick Alléno, demi-chef de partie au Violon d’Ingres chez Christian Constant, chef de partie chez Jérémie Tourdjman, puis chez Thierry Marx au Mandarin oriental. Il est également passé par les cuisines du Lutetia et de Benjamin Brial. Son style: la cuisine de palace avec l’envie de devenir un jour Meilleur Ouvrier de France.

Mallory Gabsi (22 ans): L’un des deux Belges de l’aventure a perdu un oeil après avoir reçu du décapant industriel sur le visage lors d’une bête blague entre collègues. Cela ne l’a pas empêché d’avoir une très belle carte de visite malgré son jeune âge: un passage au Hertog Jan à Bruges, chef de partie en France, à Missillac, au Domaine de la Breteshe, pour ensuite retrouver le Sea Grill à Bruxelles aux côtés du chef Matagne. Précision et excellence sont ses maîtres-mots.

David Galienne (30 ans): Seul chef étoilé du concours, ce jeune Normand est tout naturellement considéré comme le favori de cette saison. Son credo reste la cuisine haut de gamme et l’excellence qu’il atteint grâce à un mental de battant. Il y a cinq ans, cela lui d’ailleurs servi pour faire face au regard de sa famille et de la profession après avoir fait son coming out alors qu’il était déjà marié et père de deux enfants. Son rêve? Une deuxième étoile.

Gianmarco Gorni (28 ans): Chef chez Goguette à Paris, il est arrivé de son Italie natale à l’âge de 20 ans. Il est ensuite passé par les cuisines du Mori Venice Bar à Paris, du Mandarin oriental auprès de Thierry Marx, du Sur Mesure, de David Toutain et de Sylvain Sendra. Il y a développé un goût pour une cuisine créative et rock’n roll.

Gratien Leroy (29 ans): Vous le connaissez déjà si vous avez suivi l’émission Objectif Top Chef 2020 puisqu’il en est le gagnant. Il va donc intégrer directement la brigade de Philippe Etchebest. Autodidacte complet, ce comptable a décidé de réorienter sa carrière pour se consacrer à sa passion. Reste à voir si sa technique suffira face à celle de ses très sérieux concurrents.

Nastasia Lyard (30 ans): C’est contre l’avis de sa mère qu’elle s’est lancée dans la cuisine, après avoir quitté la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à l’âge de 18 ans. Après un passage dans diverses maisons dont la Maison de la Mutualité chez Yannick Alléno, elle travaille aujourd’hui chez Gilles Vérot, charcutier d’exception. Sa cuisine, elle la puise dans la tradition française en la revisitant avec couleurs et pétillance.

Justine Piluso (26 ans): C’est un peu contre l’avis de ses parents qu’elle rêvait de travailler dans le milieu de la cuisine. Mais après une formation à l’école Bocuse, une expérience en Chine, et un poste chez Passédat, ils l’ont finalement aidée à ouvrir son propre restaurant. Un établissement célébré d’ailleurs par ses clients sur les sites de notation. Justine devrait faire partie des personnalités qui mettent de l’ambiance sur le plateau.

Mory Sacko (27 ans): Son tout premier souvenir est un documentaire sur les palaces à la télévision. Sa voie était toute tracée, puisque après un passage comme demi-chef de partie au Royal Monceau, il est ensuite passé par le Shangri-La pour finalement intégrer le Mandarin oriental avec Thierry Marx où il est sous-chef depuis 2018. Sa cuisine se veut originale et moderne.

Arthur VonDerheyden (31 ans): C’est sans doute le plus globe-trotter des candidats. Après avoir suivi des cours à l’école de cuisine Lenôtre, il est devenu chef de cuisine à l’Atelier Joël Robuchon à Paris, chef exécutif pour l’Emirgan Group à Istanbul, chef de cuisine à La Capitale à Amman en Jordanie et il a participé à l’ouverture du Four Seasons de Tunis en Tunisie avant de revenir à Amman pour reprendre son poste de chef de cuisine à La Capitale. Autant dire que ses influences sont nombreuses.

Jordan Yuste (30 ans): C’est à l’âge de 25 ans que cet ancien technicien médical a décidé de changer de voie en obtenant son CAP de cuisinier en six mois. Après avoir pris la tête du restaurant Le Mas à Mèze, il est, depuis 2017, le chef de son restaurant à Sète. Ses années de boxe et de rugby lui ont donné un mental de guerrier qui devrait plaire au chef Etchebest.

Maxime Zimmer (29 ans): Le second Belge de l’aventure savait, dès l’âge de 9 ans, qu’il serait cuisinier plus tard. A 21 ans à peine, il a lancé son propre restaurant. Elu Meilleur Chef de Wallonie en 2019, et honoré d’un 14/20 au Gault & Millau, il ne cesse d’exercer de nouvelles techniques culinaires en attendant sa première étoile.