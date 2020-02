« La plus grande chasse aux bières du monde » bientôt organisée en Belgique

L’Abbaye d’Aywiers, à Lasne, organisera le 12 avril prochain ce que les organisateurs appellent « la plus grande chasse aux bières du monde ».

Si vous êtes amateur.e de bière, ne prévoyez rien le dimanche 12 avril prochain. Pour cause, « la plus grande chasse aux bières du monde » est organisée ce jour-là à l’Abbaye d’Aywiers (Lasne). Les organisateurs promettent en effet de dissimuler 5.000 Lutgardes (la bière de l’abbaye) sur le domaine de cette dernière. En plus de ces 5.000 bières, une autre, spéciale et dorée, rapportera « des prix très houblonnés », assurent les organisateurs.

Attention cependant, seules 1.000 personnes auront la chance de prendre part à l’événement. Les inscriptions se font en ligne et il faudra débourser 7€ par personne pour participer à cette chasse.

Si la chasse aux bières est prévue à 12h30, une autre, gratuite et pour enfants, aura lieu à 12h. À cette occasion, les jeunes chasseront un aliment plus traditionnel à cette période de l’année: du chocolat.