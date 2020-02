Faut-il taxer davantage la viande pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Vu son impact environnemental considérable, la viande devrait-elle autant taxée que l’essence et le diesel ? L’idée fait peu à peu son chemin dans différents pays européens.

L’élevage contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre. Les animaux élevés pour leur viande mais aussi (et surtout) la production et le transport de leur alimentation, notamment la culture du soja, représentent 15 % des émissions de gaz à effet de serre. C’est plus que le CO2 émis par tous les transports dans le monde, y compris les trajets en avion. Le phénomène n’est pas neuf. Dès 2015, un rapport du GIEC recommandait de diminuer drastiquement la consommation de viande, ce qui pourrait être aussi efficace que de diviser le parc automobile mondial par deux.

« La production de viande est plus polluante que le secteur des transports »

Pour lutter contre le réchauffement climatique, depuis quelques années, plusieurs pays évoquent l’idée de taxer davantage la viande mais ils se retrouvent confrontés à un lobby puissant. «La production de viande est plus polluante que le secteur des transports, mais le gouvernement semble l’ignorer. Aujourd’hui, on demande aux Français d’arrêter de prendre leur voiture quand ils ne peuvent pas faire autrement puisqu’il n’y a pas d’alternatives immédiates ou abordables. En revanche, on ne leur demande pas de diminuer leur consommation de viande alors que c’est à leur portée … Ce n’est pas logique», indiquait en 2018 au Figaro David Chauvet, juriste et défenseur des droits des animaux.

Vers une TVA passant de 7 à 19 % en Allemagne ?

En août dernier, en Allemagne, des députés écologistes et socialistes ont proposé d’augmenter la TVA sur la viande de sept à 19 %. L’initiative n’avait pas fait l’unanimité. En Belgique comme en Allemagne, les opposants à une telle taxe ont les mêmes arguments : cela va tuer l’agriculture locale et encourager la consommation de viande importée.

Une diminution de la consommation et des économies en soins de santé

Un récent rapport de l’organisation TAPP, qui milite pour un prix plus juste qui rendrait la consommation de viande plus durable, vient de relancer le débat sur la taxation de la viande. Selon cette ONG, le prix de la viande devrait augmenter de 25 %. Cela permettrait notamment de réduire la consommation de viande de bœuf de 67 % dans l’UE d’ici 2030.

« Les Européens consomment environ 50 % de viande en plus que ce qui est recommandé au niveau sanitaire. Nous pourrions ainsi économiser des milliards d’euros chaque année en réduisant les coûts des soins de santé », a déclaré au Guardian Jeroom Remmers, le directeur de l’organisation TAPP.