Un temps variable cet après-midi avant une accalmie cette nuit

Mardi après-midi, des éclaircies, des passages nuageux et quelques averses ou giboulées sont prévus. Ces dernières devraient être plus intenses en soirée. Les maxima seront compris entre 1 et 8 degrés. Ce soir et cette nuit, le temps deviendra progressivement plus sec et plus calme, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies pourront traîner dans le centre en début d’après-midi mardi et le littoral profitera temporairement d’un temps sec alors que les autres régions devront déjà composer avec quelques averses. Ensuite, en fin d’après-midi et en soirée, le temps deviendra partout très nuageux avec des averses de plus en plus nombreuses et intenses. Elles pourront parfois adopter un caractère hivernal, surtout en Ardenne (pluie et neige mêlées ou neige fondante). Sur les sommets, des chutes de neige sont prévues. Cette neige pourra temporairement tenir au sol. Maxima de 1 ou 2 degrés en Haute Ardenne à 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort dans l’intérieur et fort au littoral d’ouest-nord-ouest à nord-ouest, selon l’IRM. Localement, il existe un risque de rafales de 70 km/h, voire davantage sous les fortes averses.

Mardi soir, les dernières averses quitteront le pays par le sud-est mais la nébulosité restera assez abondante cette nuit. Des éclaircies se formeront par endroits et il faudra se méfier de la possible formation de givre ou de plaques de glace. Minima de -1 degré en Ardenne à +6 degrés dans l’ouest.

Mercredi, le temps sera calme et sec mais probablement assez nuageux. Les éclaircies seront plus généreuses dans l’est du pays. Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés sous un vent faible de direction variable, conclut l’IRM dans son bulletin de la mi-journée.

Source: Belga