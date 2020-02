Un mort, cinq blessés graves et 44 légers à la suite d’un accident dans le tunnel de Beveren

Une personne a perdu la vie, cinq ont été grièvement blessées et 44 légèrement dans un accident impliquant deux bus qui s’est produit mardi dans le tunnel de Beveren sur la R2 au nord-ouest d’Anvers, rapporte la police fédérale. Tous les blessés ont depuis été évacués. Soixante-cinq autres personnes impliquées sont indemnes. Elles devraient être prochainement évacuées du lieu de l’accident. Le tunnel restera fermé pendant un certain temps. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident. Un expert de la circulation a été dépêché sur les lieux. Il semblerait qu’il s’agisse d’une collision en chaîne dans laquelle sont impliqués un camion, deux bus et une voiture. Le conducteur de la voiture serait la personne qui est décédée.

Le plan médical d’urgence a été enclenché afin de transporter rapidement les blessés vers différents hôpitaux. Entre-temps, la Croix-Rouge s’est occupée des personnes impliquées mais qui n’ont pas été blessées. Celles-ci ont également été évacuées à bord de bus affretés par De Lijn. Le remorquage des véhicules prendra cependant beaucoup de temps. Le tunnel de Beveren restera fermé jusqu’à nouvel ordre, selon la police.

Source: Belga