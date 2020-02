Seules 3 communes se sont pour l’instant portées parties civiles dans le dossier Nethys

Seules les communes de Bassenge, Saint-Nicolas et Visé se sont, à ce jour, portées parties civiles aux côtés de la Région dans le dossier Nethys, a indiqué le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), à nouveau interrogé sur le sujet, mardi après-midi, en commission du Parlement de Wallonie. « Il ressort des informations en ma possession que seules les communes de Bassenge, Saint-Nicolas et Visé se sont constituées parties civiles aux côtés de la Région pour demander réparation dans le cadre des procédures pénale et civile actuellement dirigées contre Enodia et Nethys », a-t-il déclaré.

« D’autres ont sans doute l’intention de le faire mais ça demande du temps car il faut notamment un rendez-vous avec le juge d’instruction. Pour la Région, ça a pris plusieurs semaines », a-t-il ajouté en estimant par ailleurs qu’il « ne faut pas multiplier les procédures au risque de les rendre encore plus complexes ».

Source: Belga