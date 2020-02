Les propos de Johnson sont « parfaitement légitimes de son point de vue »

Les déclarations du Premier ministre britannique Boris Johnson lundi sont « parfaitement légitimes de son point de vue », et la Commission européenne y répondra lors des rounds de négociation qui se dérouleront en alternance à Bruxelles et Londres, a brièvement réagi mardi le porte-parole en chef de la Commission Von der Leyen. Les négociations qui doivent être entamées début mars, sous la houlette du Français Michel Barnier côté européen, pour régler les futures relations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni, s’annoncent d’ores et déjà délicates.

Pour le bouillant Premier ministre du Royaume-Uni, il n’est pas question d’accepter un alignement sur les règles européennes « sur la concurrence, les subventions, la protection sociale, l’environnement ». Un bras de fer est attendu sur le sujet de la pêche, Londres promettant de « reprendre le contrôle » de ses eaux poissonneuses alors que l’UE vise un large accord y garantissant un accès réciproque.

« Le principe d’une négociation est que les deux parties la commencent avec une position de départ qui correspond à leurs intérêts (…) C’est lors des rounds de négociations que l’on aura l’occasion de partager nos positions avec nos partenaires britanniques et d’essayer de trouver des solutions à la divergence entre nos points de départ respectifs », a sobrement commenté Eric Mamer, ajoutant que les propos de Boris Johnson étaient « parfaitement légitimes de son point de vue ».

Source: Belga