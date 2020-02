Le Premier ministre australien déplore un « été noir » devant le Parlement

Le Premier ministre australien Scott Morrison a évoqué mardi un «été noir» lors de sa première prise de parole de l’année devant le parlement, après une saison des feux de forêt qui a déjà coûté la vie à plus de 30 personnes.

Des dizaines d’incendies étaient toujours en cours à travers trois Etats australiens en ce début de semaine, dont un feu incontrôlé en bordure de Canberra, la capitale.

Le Premier ministre s’adressait mardi à l’assemblée pour la première fois de l’année. «La fumée des feux de brousse nous a laissé une sensation oppressante dans la poitrine, nous disant que ce n’était pas normal. C’est l’été noir de 2019-2020 qui a prouvé notre caractère national et notre détermination», a déclaré M. Morrison.

« Ces incendies doivent encore prendre fin et le danger est toujours à nos portes dans de nombreux endroits, mais aujourd’hui nous nous réunissons pour pleurer, honorer, réfléchir et commencer à tirer les leçons de cet été noir », a-t-il poursuivi.

Une année sans précédent

Par le passé, l’Australie a fait référence à des journées en particulier pour qualifier les incendies, comme le Black Thursday en 1851, le Ash Wednesday (mercredi des cendres) en 1983 ou le Black Saturday en 2009, mais jamais à une saison entière. Les feux de forêt sont habituels en Australie au printemps, mais les scientifiques et les services de pompiers estiment que l’ampleur de la saison 2019-2020 est sans précédent.

Tous les territoires ont connu des feux de brousse qui ont commencé plus tôt que par le passé. Quatre Etats ont été particulièrement touchés, avec plus de 12 millions d’hectares partis en fumée. Au moins 33 personnes sont décédées et 3.000 logements ont été détruits. Plus d’un milliard d’animaux ont péri.

Lundi, un groupe de 250 scientifiques a appelé le gouvernement australien à poser des «actes urgents» pour contrer les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le monde scientifique met en garde depuis des années contre une intensification des incendies annuels en raison du réchauffement climatique, sans que les pouvoir publics n’aient jusqu’ici agi en conséquence, selon eux.