Jessie J préfère les tâches ménagères au sexe

La chanteuse a révélé les activités qu’elle préfère au monde… Et les parties de jambes en l’air avec son compagnon, Channing Tatum, ne sont pas en haut de la liste.

La star de 31 ans a fait de surprenantes confidences dans une interview accordée au Times of London. Jessie J a confié sa routine quotidienne et son amour fou… pour le ménage.

Sa journée typique commence ainsi par des tâches ménagères. « Je fais des to-di listes. Je visite chaque pièce avec mon assistante pour voir ce qui doit être fait ou acheté », explique la chanteuse.

« Le ménage, c’est vraiment mon truc », poursuit la compagne de Channing Tatum. « Cuisinier, ranger, chanter et faire l’amour sont mes choses préférées dans la vie. Dans cet ordre-là. » D’ailleurs, si elle n’avait pas percé dans la musique, Jessie J serait « organisatrice de maison, comme Marie Kondo ».

À nouveau réunis

La vie de Jessie J semble décidément bien carrée. « Je n’aime pas travailler tard le soir. Je finis vers 18 heures et puis je rentre à la maison », raconte encore la chanteuse. « Le soir, j’aime me détendre en prenant un bain ou en faisant de la méditation. Je mets de la musique et allume des bougies. J’en profite pour faire un masque de visage. Enfin, j’enfile de la lingerie sexy et je profite d’être tout simplement avec moi-même ». Une soirée banale, comme tout le monde bien entendu.

Jessie J et Channing Tatum se sont récemment retrouvés, après une brève séparation en décembre. Ils supportaient difficilement d’entretenir une relation à distance, avec des emplois du temps très chargés tous les deux. Mais ils se sont vite rendu compte à quel point ils tenaient l’un à l’autre. Quelques semaines après leur séparation, Jessie et Channing foulaient de nouveau les tapis rouges ensemble.