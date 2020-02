EnjoyPhoenix : « Je vais m’installer en Belgique »

La célèbre Youtubeuse française débarque en Belgique, et pour s’y installer de manière définitive. Sa relation avec le DJ bruxellois Henri PFR n’y est évidemment pas pour rien.

Les fans s’en doutaient depuis longtemps, et les jeunes stars l’ont officialisé au mois de juillet dernier : la Youtubeuse EnjoyPhoenix et le DJ Henri PFR filent le parfait amour. Ils ont décidé de passer à l’étape supérieure en emménageant ensemble. L’une vivant à Lyon et l’autre Bruxelles, c’est finalement pour la Belgique qu’ils ont opté.

Le jeune couple est désormais à la recherche d’une maison dans notre capitale.

« C’est une bonne nouvelle et un gros changement dans ma vie », annonce EnjoyPhoenix, Marie Lopez de son vrai nom, dans un vlog dimanche. « Je vais déménager. En plus de partir de cet appartement, je vais aussi quitter Lyon et partir de la France… je vais aller m’installer en Belgique ».

« J’ai la trouille »

« Je suis contente, je suis excitée C’est un nouveau départ, je ressens le besoin de changer d’air, de partir, de recommencer quelque chose de nouveau », explique la jeune femme. Mais pour celle qui n’a jamais vécu ailleurs qu’à Lyon, ce fut une grande décision à prendre, et elle ne va pas sans quelques angoisses…

« Même si le Belgique ce n’est pas le bout du monde et qu’on y parle quand même français, c’est quand même un autre pays. Pour moi, c’est un gros challenge », confie la Youtubeuse. C’est certain, partir loin de sa famille, de ses amis et de ses habitudes est un gros changement, surtout pour celle qui se dit « très casanière ». « J’ai la trouille, ça fait peur, mais je sens que c’est nécessaire et que j’en ai envie ».

Sans surprise, c’est pour rejoindre son boyfriend Henri PFR que la jolie brune a choisi la Belgique. « On a du mal à vivre la distance, ça devient compliqué à gérer, ce n’est pas agréable », s’attriste EnjoyPhoenix. C’est pourquoi iIs ont décidé de sauter le pas et d’emménager ensemble. Ils sont désormais à la recherche d’un joli nid pour abriter leur amour.