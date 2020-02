La publication d’une université décrivant la xénophobie comme « normale » suscite la polémique

L’Université de Californie a publié sur Instagram une publication dans laquelle elle affirme qu’il est normal d’être xénophobe à cause du coronavirus.

Fin janvier, l’Université de Californie a posté sur Instagram une publication (aujourd’hui supprimée) dans laquelle elle liste plusieurs réactions qu’il est normal d’avoir face au coronavirus. Parmi celles-ci, on retrouve l’anxiété, le retrait social, une hypervigilance ou encore… la « xénophobie: La peur d’interagir avec ceux qui peuvent provenir d’Asie et se sentir coupable de cela », peut-on lire.

Confused and honestly very angry about this Instagram post from an official @UCBerkeley Instagram account.

When is xenophobia ever a “normal reaction”? pic.twitter.com/hH4AgQKluM

— Adrienne Shih (@adrienneshih) January 30, 2020