Des scientifiques filment pour la première fois un phoque gris qui applaudit hors captivité

Il s’agirait d’un geste utilisé par les phoques pour effrayer d’autres mâles durant la saison des amours.

Ce sont des images que l’on a pris l’habitude de voir. Cela ne nous surprend en effet pas de voir des phoques gris frapper dans leurs nageoires comme s’ils applaudissaient. Pourtant, jusqu’à récemment, aucun phoque gris n’avait été filmé en train de réaliser ce geste dans la nature. Toutes les images provenaient de phoques en captivité.

En octobre 2017 et après 17 ans de recherche, le biologiste marin Ben Burville est finalement arrivé à capter des images de ces « applaudissements » dans la nature, plus précisément dans les îles Farmes, situées au nord-est de l’Angleterre, comme le rapporte CNN. Dans une vidéo postée sur Vimeo, on peut en effet voir et entendre les animaux effectuer ce geste si rare.

Alors que les scientifiques pensaient d’abord que ce son était réalisé vocalement, ils ont découvert que les phoques feraient ce bruit sous l’eau afin d’effrayer des concurrents durant la saison des amours. Il enverrait en effet un message fort à d’autres mâles se trouvant dans les environs.

« Les applaudissements semblent être un comportement social important chez les phoques gris. Donc tout ce qui perturbe ce bruit peut avoir un impact sur leur reproduction et la survie de leur espèce », conclut David Hocking, auteur d’une étude publiée lundi dans la revue scientifique Marine Mammal Science pour laquelle Ben Burville a collecté les images.