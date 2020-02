Le taux d’emploi en augmentation dans le Hainaut

Les instances provinciales du Hainaut ont présenté l’édition 2020 des chiffres statistiques reflétant la situation et l’évolution socio-économique en Hainaut. Les chiffres globaux montrent, entre autres, une augmentation du taux d’emploi de 4,1 % par rapport à 2007. Une croissance plus forte qu’à l’échelle de la Wallonie ou du pays. L’emploi salarié dans le Hainaut a connu une évolution positive de 5,1 % entre juin 2014 et juin 2019. Le nombre de travailleurs indépendants a lui aussi augmenté de 2 % entre 2017 et 2018. Même évolution chez les salariés, en hausse de 0,9 % sur la même période. Les chiffres du chômage montrent, d’autre part, que 44 des 69 communes hennuyères ont un taux de chômage moins élevé en 2019 qu’en 2018. Le taux de chômage est le moins élevé à Mont-de-L’Enclus (4,4 %), le plus élevé à Farciennes (18,7 %). Si on constate une similitude dans l’évolution du chômage au niveau régional et national, les chiffres montrent que le taux en Hainaut reste supérieur aux autres régions.