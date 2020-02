Super Bowl – Les stars Shakira et Jennifer Lopez, un duo latino pour la mi-temps du Super Bowl

Les chanteuses américaines Jennifer Lopez (50) et colombienne Shakira (43) ont donné une touche hispanique au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, championnat de football américain et de loin le plus important évènement sportif outre-Atlantique, avec une audience estimée à 100 millions de spectateurs. Durant douze minutes de show à Miami en Floride, les pop-stars latinos accompagnées de troupes de danseurs ont passé en revue leurs morceaux les plus populaires, à grand renfort de déhanchés, paillettes, jeux de lumière et effets pyrotechniques. La Colombienne Shakira a ouvert le spectacle, interprétant ses titres cultes comme « Whenever, Wherever » et « Hips Don’t Lie », avant de céder la place à l’Américaine aux racines portoricaines JLo, qui a revisité ses plus grands tubes dont « Jenny From the Block » et « Let’s Get Loud ».

L’artiste, qui a vendu des dizaines de millions d’albums dans le monde, dont 10 millions rien qu’aux Etats-Unis, a enchaîné avec une chorégraphie lascive de pole dance avant de se draper dans une large cape à plumes aux couleurs du drapeau américain.

Les deux icônes ont enfin partagé le podium pour clôturer un des shows les plus regardés aux USA, qui cette année a fait la part belle à la culture latino-américaine. L’an passé, le choix du groupe pop rock Maroon 5 n’avait pas rencontré de franc succès.

La mi-temps en musique du Super Bowl, championnat remporté cette saison par Kansas City, est le point d’orgue d’un évènement qui attire des dizaines de millions de spectateurs américains chaque année.

