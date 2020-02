Des anneaux péniens radioactifs pour rester en érection plus longtemps

Une firme chinoise propose des anneaux péniens radioactifs qui permettent à son porteur de rester en érection plus longtemps. Si l’efficacité de ce nouveau sextoy n’a pas été démontrée, l’objet n’est en tout cas pas dangereux.

Shenzhen Yek Technology, qui avait déjà produit par le passé des boucliers quan­tiques anti-rayon­ne­ment pour les GSM, ou encore une carte d’énergie scalaire, a remis le couvert, comme le relaie VICE. Cette fois-ci, la société chinoise a décidé de lancer des anneaux péniens radioactifs qui promettent d’ai­der le porteur à « rester plus dur plus long­temps » et le faire « profi­ter d’or­gasmes intenses ».

Just in from China, easily the most absurd contemporary radioactive quack-product I’ve seen.

Thoriated cock rings…

I don’t know if they want any association with this post so h/t to the person here who spotted assortment packs of these for sale by a known snake-oil outfit. pic.twitter.com/9B31eEcqHG

— Grant W. Trent (@GrantWTrent) January 23, 2020