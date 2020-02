Coronavirus – Le G7 veut se coordonner « autant que possible »

Les ministres de la Santé des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) ont convenu lundi de se coordonner « autant que possible dans les conseils de voyage et les mesures de prévention » face au nouveau coronavirus apparu en Chine, a indiqué le ministère allemand de la Santé. Cet effort de coordination doit également s’appliquer « dans la recherche sur ce nouveau virus et dans la coopération entre l’OMS (l’organisation mondiale de la Santé, ndlr), l’UE et la Chine », a ajouté le ministère dans un communiqué à l’issue d’une conférence téléphonique des ministres du G7.

« Mon objectif, c’est que nous réagissions de manière décidée mais aussi appropriée », a souligné le ministre, cité dans le communiqué. « Car un virus ne connaît ni frontières, ni nationalités », a-t-il rappelé, jugeant « utile et important un échange direct » entre les ministres de la Santé du G7.

source: Belga