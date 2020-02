VIDEO. Jason Momoa chauve et sans muscle lors du Super Bowl

Pour marquer les esprits lors d’un événement aussi populaire que le Super Bowl, les annonceurs rivalisent d’humour dans l’écriture de leurs publicités où se bousculent les stars. Mais celle mettant en vedette l’acteur Jason Momoa en a laissé plus d’une dubitative.

Cette publicité pour Rocket Mortgage, un prêteur en ligne bien connu aux États-Unis, montre en effet à l’acteur d’Aquaman rentrer chez lui, le seul endroit où on peut réellement « être bien dans sa peau ».

« Rocket Mortgage a compris que la maison était l’endroit où je pouvais être moi-même, et cela me fait vraiment du bien », explique-t-il face caméra.

Tout en prenant ses aises, on le voit alors retirer… les muscles de ses bras, suivi de son magnifique torse, de ses abdos, et enfin ôter ses cheveux pour dévoiler une calvitie plus que naissante. La fin du clip le montre à la peine lors d’une séance de musculation avec ses petits biceps faméliques.

Un second degré qui n’a pas beaucoup plu aux fans de l’acteur. « Je déteste Rocket Mortgage de m’avoir fait voir Jason Momoa de cette façon! », ainsi écrit une internaute. « Ce n’est PAS ce que j’attendais de la publicité Rocket Mortgage avec Jason Momoa », a rajouté une autre.

This is NOT what I was expecting from the Rocket Mortgage commercial with Jason Momoa 😭😭😭 pic.twitter.com/Rr4M0yEank

— TheBigShella (@_imahc_) February 3, 2020