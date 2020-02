Brad Pitt ose une blague sur le prince Harry

Brad Pitt n’était pas présent pour recevoir en personne son BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle, mais son discours lu par Margot Robbie a bien fait rire l’assistance ainsi que le prince William et Kate Middleton.

« Hey Angleterre! Je viens d’apprendre que tu te retrouves seule, bienvenue au club! En te souhaitant un bon divorce », a-t-il écrit avec humour.

Lors de la 73e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, l’acteur américain a en effet reçu le BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Once Upon A Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Dans son discours, il a d’ailleurs salué ce dernier comme étant « le seul et unique ».

Brad Pitt, qui n’était pas présent pour « raisons familiales », a également fait dire à Margot Robbie qu’il allait appeler son trophée « Harry parce qu’il est très content de le ramener aux Etats-Unis avec lui. » « Ses mots, pas les miens », a précisé l’actrice, alors que le prince William et Kate Middleton, assis au premier rang, semblaient rire de bon coeur.

Brad Pitt avait déjà montré son goût pour l’auto-dérision sur la scène des Golden Globes et des SAG Awards, en se moquant de son divorce avec Angelina Jolie.