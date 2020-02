Six Nations – La France, pour la première de son nouveau sélectionneur Galthié, surprend l’Angleterre

La France a signé la première surprise de l’édition 2020 du Tournoi des Six Nations de rugby. Dimanche au Stade de France, les Bleus se sont imposés 24-17 contre l’Angleterre, vice-championne du monde, à l’occasion de la journée inaugurale du tournoi. Pour la première du nouveau sélectionneur Fabien Galthié, les Bleus ont parfaitement bien débuté la rencontre. L’équipe de France, rajeunie depuis le Mondial, menait 17-0 à la 20e minute grâce notamment à des essais de Vincent Rattez (5e) et du capitaine Charles Ollivon (20e).

Présents dans les duels et agressifs, les Bleus ont continué à tenir tête aux vice-champions du monde en titre en seconde période. Après quelques minutes à l’avantage du XV de la Rose, Ollivon a inscrit son second essai du match à l’occasion de son premier capitanat (55e).

Menés 24-0, les Anglais ont réagi dans le sillage du talentueux Jonny May. Grâce à deux essais du trois-quart aile, les troupes d’Eddie Jones sont revenues à 24-14.

Malgré un final à l’avantage de l’Angleterre et une dernière pénalité convertie, les Français ont résisté au défi physique imposé par leur adversaire pour signer une victoire retentissante dans ce ‘Crunch’.

Samedi, le Pays de Galles a largement dominé l’Italie (42-0). Tenants du titre après avoir réalisé le Grand Chelem l’an dernier, les Gallois n’ont jamais été inquiétés par une faible équipe italienne. Dans la foulée, l’Irlande a battu l’Écosse (19-12) dans la douleur.

Les matches du weekend prochain opposeront l’Irlande au Pays de Galles et l’Écosse à l’Angleterre samedi alors que la France défiera l’Italie dimanche.

Source: Belga