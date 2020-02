Hockey Pro League (d) – Un revers 4-1 devant la Nouvelle-Zélande clôture la tournée des Red Panthers en Océanie

Les Red Panthers, l’équipe nationale dames de hockey, ont subi leur premier revers de la compétition en s’inclinant 4-1 devant la Nouvelle-Zélande (FIH-7) dans son 4e match de Hockey Pro League, samedi à Auckland (N-Z). La Belgique, remontée à la 9e place à la FIH après son succès 2-1 contre les Black Sticks samedi dans la manche aller, concède ainsi sa première défaite en clôture de sa tournée océanienne où elle avait également réussi deux partages en Australie (FIH-2) le week-end dernier à Sydney (3-3 et 1-1). Comme samedi, les joueuses de Niels Thijssen ont ouvert le score dans le 1er quart-temps, via Abi Raye (7e). La défense belge, souvent mise en difficulté, a tenu jusqu’en début de deuxième mi-temps, avant que l’attaquante vedette des Black Sticks Olivia Merry ne réussisse un quadruplé en seconde période (31e, 35e pc, 51e pc et 55e).

Avec 6 points après leur quatre premières rencontres de la compétition, les Panthers occupent la 3e place du classement provisoire. Elles reprendront lundi la direction de la Belgique pour se consacrer à leur championnat national qui reprendra le 23 février. Les deux rencontres initialement programmées en Chine les 8 et 9 février à Changzhou, reportées en raison du coronavirus, devraient être reprogrammées à une date ultérieure.

Plus tard dans la journée (05h30 HB), l’équipe masculine des Red Lions, toujours invaincue, jouera également son 4e match de la compétition lors d’une manche retour contre les Néozélandais (FIH-8), toujours sur le même terrain d’Auckland.

Source: Belga