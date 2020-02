Exposition sur la Libération wépionnaise au Musée de la Fraise de Wépion

Le Musée de la Fraise de Wépion a inauguré dimanche une exposition temporaire commémorant le 75e anniversaire de la Libération wépionnaise. Celle-si sera accessible jusqu’au 8 mai. Wépion a été libérée le 5 septembre 1944 par la 3e division blindée américaine. Située au deuxième étage du musée, l’exposition consiste en six panneaux didactiques: la Libération de Wépion proprement dite, la Belgique envahie, les prisonniers et la résistance, l’occupation, Namur dans la tourmente (bombardement du 18 août), la liberté retrouvée et le souvenir de la guerre.

Les curieux et passionnés pourront aussi y découvrir des objets rares comme des photos originales, des cartes de rationnement et des vêtements d’époque. « Des témoins de la Libération sont encore présents, certains étaient d’ailleurs là aujourd’hui pour l’inauguration. Mais bientôt, nous n’aurons plus cette chance », a souligné Ben Schraverus, conservateur du musée. « C’est une petite exposition mais elle a une grande valeur en termes de transmission de savoir, notamment pour les plus jeunes. »

Le Musée de la Fraise est ouvert du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00. Le prix d’entrée, fixé à 5 euros (gratuit le premier dimanche de chaque mois), inclut également la visite de l’exposition et un jus pomme-fraise ou une liqueur à la fraise. Ben Schraverus se fera un plaisir de vous guider gratuitement tous les jours d’ouverture, à l’exception du vendredi.

Source: Belga