Eredivisie – L’Ajax s’impose 1-0 et repousse le PSV à 14 longueurs

L’Ajax Amsterdam a remporté le choc historique du championnat néerlandais en s’imposant 1-0 contre le PSV Eindhoven, dimanche lors de la 21e journée d’Eredivisie. Les Ajacides sont en tête avec trois points d’avance sur l’AZ Alkmaar alors que le PSV, 5e avec 36 points, s’enfonce un peu plus dans la crise. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 35e par Quincy Promes d’un plat du pied dans le filet opposé. Si l’Ajax s’est imposé, il a perdu trois joueurs sur blessure. En effet, Promes est descendu juste avant la pause, comme Joël Veltman à la 31e et Ryan Babel à l’heure de jeu.

Malgré les montées de Kostas Mitroglou et de Ricardo Rodriguez, arrivé lors du mercato hivernal en provenance du Milan AC, le PSV n’a pas été capable d’inverser la tendance dans le second acte.

Les Amstellodamois, dominateurs, se remettent sur de bons rails après une défaite surprise enregistrée à Groningue le weekend dernier. Quant au PSV, qui reste sur trois matches sans victoire, il est repoussé à quatorze points de son adversaire du jour.

Source: Belga