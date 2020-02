Un homme abattu à Londres après avoir poignardé plusieurs personnes

La police britannique a abattu dimanche un homme qui a poignardé plusieurs personnes dans une rue fréquentée de Steatham, dans le sud de Londres, a indiqué la police. L’acte est qualifié de « terroriste » par les autorités.

Des témoins ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir entendu trois coups de feu peu après 14h (heure locale), ajoute la BBC.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.

Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z

— Mark (@markantro) February 2, 2020