La chanteuse sort du silence, plusieurs mois après les révélations de Public, annonçant qu’elle était sans domicile fixe. Ophélie Winter s’en prend ouvertement à la presse people. Elle dénonce un acharnement et des propos « très durs à son égard ».

Au mois de septembre, le magazine Public annonçait qu’Ophélie Winter était ruinée et sans autre choix que de dormir dans sa voiture. En quelques heures, c’est l’emballement médiatique. Interviewée par Cyril Hanouna dans « Touche Pas à Mon poste », la chanteuse avait répondu à ces rumeurs. « Je n’ai pas de domicile du tout », expliquait-elle. « Ce n’est pas fixe ou mobile. Je décharge d’hôtel en hôtel, je n’ai pas de domicile nulle part ».

Malgré cette mise au point, la presse people n’a pas arrêté les articles à son sujet. Ce qui a profondément dérangé Ophélie Winter. Face à « toutes les calomnies dont elle a été victime », la chanteuse a ressenti le besoin de passer « plusieurs mois en introspection personnelle »

Mais aujourd’hui, l’interprète de « Dieu m’a donné la foi » a décidé d’enfin briser le silence. Dans un long message publié sur Instargam, elle s’en prend vivement à la presse people pour son « acharnement » à son égard.

« Déchaînement total »

« Je n’ai pas droit à la moindre intimité et mon image est celle que la presse people décide de donner de moi, en me privant du moindre contrôle dessus », écrit-elle à ses 72.000 followers.

Durant ces derniers mois, « j’ai dû supporter que l’on dise tout et n’importe quoi à mon sujet et que l’on donne de moi une image dégradante, avilissante et humiliante. J’ai été surveillée, traquée, suivie et paparazziée semaine après semaine. J’ai quotidiennement fait l’objet d’articles, de photos et de couvertures de magazine, dont le nombre est vertigineux et les propos publiés très durs à mon égard. Le déchaînement a été total. »

Ophélie Winter explique ensuite pourquoi elle a choisi le silence durant de longs mois. « J’ai refusé de commenter le torrent de boue dans lequel j’ai nagé avec tant de peine. Et ce n’est pas d’avoir essayé d’éteindre l’incendie par quelques mots au début de ce déferlement qui m’a épargné la violence et les ravages dont j’ai été victime ensuite. »

Elle réclame un million €

« Il est maintenant temps que je tourne la page », assure l’ancien mannequin. « Je suis aujourd’hui une femme plus forte, et j’aspire maintenant à la paix, à la sérénité et à la bienveillance », conclut-elle, sans manquer de remercier ceux qui la soutiennent depuis toujours.

D’après les informations du Figaro, Ophélie Winter ne s’en est pas tenue à un message cinglant sur les réseaux sociaux. En effet, elle aurait également intenté une trentaine d’actions en justice contre ces magazines, réclamant au total un million d’euros en dommages et intérêts.