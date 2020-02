Amber Heard admet avoir frappé Johnny Depp

Nouveau rebondissement dans l’affaire Johnny Depp – Amber Heard. Alors que les deux ex-époux se livrent une bataille sans merci, s’accusant mutuellement de violences conjugales, un enregistrement dévoilé par le Daily Mail révèle des confessions embarrassantes pour l’actrice.

Séparés depuis 2016, Amber Heard et Johnny Depp traversent un divorce pour le moins houleux. Ils se livrent une guerre judiciaire et médiatique depuis plus de trois ans, s’accusant mutuellement de violences conjugales.

Amber Heard avait d’abord accusé Johnny Depp de violences physiques au moment de la séparation. Elle avait dévoilé des photos de son visage tuméfié. L’acteur a toujours prétendu qu’elle avait mis en scène ces ecchymoses.

Suite à cela, Johnny Depp l’avait alors poursuivie pour diffamation, lui réclamant 50 millions de $ au passage. Il affirmait alors que l’actrice n’était pas la victime de violences conjugales, mais qu’elle en était l’auteure. Dans le dossier, il avait à son tour joint des photos de son visage meurtri, sous les coups présumés de sa femme.

Élément crucial

Amber Heard a toujours nié publiquement avoir perpétré des violences envers son mari. Or, un nouvel élément vient tout juste de faire surface.

Le Daily Mail a publié un enregistrement audio d’une conversation entre les deux acteurs : des confessions qui remontent à 2015, à l’époque où les stars tentaient de sauver leur mariage.

« Je t’ai frappé. Je ne sais pas quel mouvement a fait ma main, mais tu vas bien, je ne t’ai pas blessé, je n’ai pas donné de coup de poing, je t’ai frappé », entend-on de la bouche d’Amber Heard. « Tu es tellement un bébé, grandis un peu », ajoute l’actrice.

« Je perds le contrôle »

Johnny Depp reprend alors, et confie ses peurs. « Je ne peux pas supporter l’idée qu’il y ait toujours plus d’abus physique. Que l’on continue jusqu’à se tuer, littéralement se tuer. J’ai peur que cela ne devienne une vraie scène de crime ici… » Le plus célèbre des Pirates assure ensuite qu’il veut sauver son mariage, qu’il veut qu’elle reste sa femme et être un bon mari pour elle. « Je veux juste la paix », conclut-il.

« Je ne peux pas te promettre que je ne deviendrai plus jamais ‘physique’ », répond Amber Heard. « Parfois ça me rend tellement folle que je perds le contrôle… »

D’après le Daily Mail, il existerait plusieurs enregistrements de ce type, ce qui promettrait de nouvelles révélations dans cette terrible affaire.