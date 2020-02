Cinq séries à ne pas manquer en février

Du retour de « Narcos: Mexico » sur Netflix, à la nouvelle série produite par Sam Esmail « Briarpatch » avec Rosario Dawson, à la nouveauté inspirée des Archie Comics « Katy Keene » avec Lucy Hale, en passant par « High Fidelity » sur Hulu avec Zoe Kravitz, pour finir avec Al Pacino en chasseur de Nazis dans « Hunters » sur Amazon Prime Video, voici cinq séries à découvrir en février sur les plateformes de streaming et chaîne de télévision.

Briarpatch

De retour dans sa ville au Texas, Allegra Dill vient enquêter sur la mort de sa soeur, un agent de police. En s’intéressant aux meurtriers de sa soeur, Allegra s’expose à un plus grand danger. Un combat qui l’amènera jusqu’au sommet de la ville corrompue.

Avec Rosario Dawson, Jay R. Ferguson, Edi Gathergi, Brian Geraghty. Le 6 février sur USA Network.

Katy Keene

Dans la ville de New York, enre amour, amitié et carrière, le mélange peut s’avérer risqué. Personal shoper chez Lacy’s, Katy Keene poursuit sa vie entourée de ses amis. Entre Josie, la chanteuse de talent et Jorge, un artiste en herbe à Broadway, la jeune femme peut compter sur son petit ami aspirant boxeur. Un parcours semé d’embûches pour Katy et ses amis.

Avec Lucy Hale, Ashleigh Murray, Jonny Beauchamp, Julia Chan, Camille Hyde, Lucien Laviscount. Le 6 février sur The CW.

Narcos: Mexico – saison 2

Miguel Gallardo est de retour. Avec le succès, vient les ennemis. La DEA ne relâche pas ses efforts pour épingler le narcotrafiquant. Avec le temps, les jours raccourcissent même pour le baron de la drogue.

Avec Diego Luna. Le 13 février sur Netflix.

De la poudre aux yeux. Narcos : Mexico saison 2, le 13 février. pic.twitter.com/GbMVTac5mj — Netflix France (@NetflixFR) January 29, 2020

High Fidelity

Rob, propriétaire d’un magasin de disques, est obsédée par sa vie sentimentale et la pop culture. Seule, elle se demande ce qui a cloché avec ses précédentes relations. Une liste à finir pour découvrir les raisons de ses peines de coeur.

Avec Zoe Kravitz. Le 14 février sur Hulu.

Hunters

Au coeur de New York, un quatrième Reich se prépare discrètement. Des nazis peuplent les rues sous couverture. Pour éviter un désastre, une équipe se met en chasse pour coincer ces tueurs et les ramener face à leur justice.

Avec Al Pacino, Logan Lerman, Tiffany Boone

Le 21 février sur Amazon Prime Video