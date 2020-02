Rugby Europe Championship – La Belgique débute son tournoi par une défaite au Portugal

L’équipe nationale belge masculine de rugby s’est inclinée 23-17 (mi-temps: 14-0) devant le Portugal à l’occasion de la première journée du Rugby Europe Championship 2020, le tournoi des Six Nations B, samedi à Lisbonne. C’est une mauvaise opération pour les troupes de Guillaume Ajac, qui débutent leur tournoi par une défaite contre un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.

Promu, le Portugal a mieux débuté la rencontre, menant 14-0 à la mi-temps grâce à deux essais transformés. Les Diables Noirs ont ensuite réagi en revenant à 17-17 à vingt minutes de la fin. Mais grâce à deux pénalités, les Portugais l’ont finalement emporté. Les Belges, qui ont malgré tout écopé d’un point de bonus défensif, sont quatrièmes au classement avec une unité.

La Géorgie, qui s’est imposée 41-13 contre la Roumanie, et l’Espagne, qui a disposé de la Russie 12-31, sont en têtes avec 5 points. Suivent le Portugal (4), la Belgique (1), la Russie et la Roumanie (0).

Les Belges accueilleront la Russie samedi prochain (15h00) au Stade Fallon, à Woluwé Saint-Lambert. La Belgique jouera ensuite en Géorgie le 22 février, contre l’Espagne le 07 mars et en Roumanie le 14 mars.

La Belgique a terminé 5e du Rugby Europe Championship 2019.

Source: Belga