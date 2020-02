European Tour: Thomas Detry bondit au 7e rang du Saudi International avant la dernière journée

Grâce à un 3e parcours terminé en 65 coups (5 sous le par), Thomas Detry a gagné 31 places au classement du Saudi International, une épreuve de l’European Tour de golf dont la dotation s’élève 3,5 millions de dollars. Le Bruxellois partage la 7e place du tournoi joué sur le parcours du Royal Greens de la Ville économique King Abdullah, au nord de Djeddah. Detry, qui était 94e place après le premier tour a pu se hisser à la 38e place, et franchir le cut, au soir d’un deuxième tour complété en 66 coups. Le troisième jour, le Bruxellois de 27 ans a fait une nouvelle démonstration traduite par six birdies contre un seul bogey. Au classement, Detry compte six coups de plus que l’Irlandais du Nord Graeme McDowell, qui est seul en tête et possède un coup d’avance sur le Français Victor Dubuisson. La troisième place est pour le Malaisien Gavin Green à trois longueurs du leader.

Thomas Pieters a signé une 3e carte de 69 grâce à trois birdies et deux bogeys. Il a gagné deux places et se retrouve 16e ex-aequo.

Nicolas Colsaerts a lui fini ses 18 trous en 71 coups. Il est passé de la 31e à la 37e position au classement.

Detry jouera dimanche son dernier tour en compagnie de l’Américain Brooks Koepka, le N.1 mondial et quadruple vainqueur du Major.

Source: Belga