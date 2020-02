Le paradis du ski à quelques heures de train

L’air frais de la montagne, des paysages enneigés incroyables et des pistes de glisse à seulement quelques heures de Bruxelles ? C’est possible avec le Thalys Neige. On embarque, direction Bourg-Saint-Maurice et le magnifique domaine des Arcs. Détendez-vous, plongez-vous dans votre bouquin ou votre série, et laissez-vous porter jusqu’au pied des pistes…

On quitte la pollution, la grisaille et la pluie de Bruxelles pour se retrouver, en quelques heures seulement, à l’air frais et sous le ciel ensoleillé des Alpes françaises. Pour arriver aux Arcs, pas besoin de voiture ni de taxi : tout le trajet de Bruxelles à votre hébergement peut se faire en transports en commun. En sept heures, vous vous retrouver face au Mont Blanc, dans un qui plaît à tous, petits et grands.

Au ski en train

Responsable de seulement 1% des émissions de CO2 dues aux départs en vacances, le train apparaît comme le mode de déplacement le plus écologique. Et lorsque l’on sait que les transports représentent 70% du bilan carbone des vacanciers, le train semble définitivement la bonne solution pour partir skier sans trop martyriser sa conscience écologique.

Cela tombe bien, le Thalys neige vous emmène au cœur des Alpes du nord, presqu’au pied des pistes. Avant Bourg Saint-Maurice et les Arcs, il donne donc à plusieurs stations, comme les 3 Vallées, Tignes ou encore La Plagne.

Directement accessible à pied à partir de la gare Bourg-Saint-Maurice, le funiculaire vous emmène ensuite jusqu’au domaine des Arcs. Entièrement rénové, il est désormais 100% électrique. En à peine sept minutes, il gravit 800 mètres de dénivelé pour atteindre les Arcs 1600. Son toit et ses baies vitrées vous offrent une première vue incroyable sur la vallée de la Tarentaise lors de la montée.

Des paysages à couper le souffle

Parlant de vue sensationnelle. Du haut de l’aiguille rouge, le sommet du domaine qui culmine à 3226m, on se retrouve scotchés face à une vue imprenables sur les massifs environnants. Des paysages enneigés sublimes sous un soleil étincelant. Face à tant de beauté, on est même prêts à braver le froid et à sortir ses doigts des gants pour prendre quelques photos depuis la passerelle panoramique.

Ce point de vue unique et époustouflant est accessible à tous en cabine téléphérique. C’est l’un des grands avantages du domaine : tous les points d’intérêts sont accessibles aux skieurs de tous niveaux, et aux non-skieurs.

Au rang des plus d’un séjour aux Arcs, on citera encore définitivement la taille et la localisation du domaine. De décembre à avril, les amateurs de glisse sont certains d’avoir de la neige sur les pistes, tout le temps et par tous les temps.

Un domaine, cinq sites, cinq ambiances

Les Arcs, ce sont cinq sites pour un même domaine. Alors où loger ? Si vous aimez combiner la fête et la glisse, direction les Arcs 1800, qui vient d’ailleurs d’inaugurer sa « Folie Douce ». Pour les familles, ce sera plutôt à 2000, et à 1600 pour un équilibre entre les deux ambiances. Si vous aimez n’avoir rien à penser durant les vacances, partez vers le village féérique de 1950. Enfin, si vous n’êtes pas fan de l’altitude, Bourg Saint Maurice vous accueille au bas du domaine.

Vous l’aurez compris, le domaine des Arcs est immense. Il compte plus de 200 km de pistes, 425 km si l’on compte tout le domaine Pradiski, qui s’étend des Arcs à la Plagne. Été comme hiver, il offre la possibilité de réaliser de nombreuses activités, et tout le monde y trouve son compte. Si cette diversité et sa flexibilité font la force du domaine, inéluctablement, elles créent aussi le revers de la médaille : le monde.

En effet, si vous êtes plutôt amateur de grands espaces, si la foule vous horripile et que vous détestez attendre quelques minutes avant de prendre le télésiège … Les Arcs ne sont peut-être pas faits pour vous. À moins que. Préférez la première semaine de la saison ou le mois de janvier (entre les périodes de vacances scolaires), vous devrez trouver une station plutôt calme… ou du moins, moins agitée.

Tips

Des sensations pour petits et grands Dévalez les pistes en famille ou entre amis grâce à la snake gliss : une luge collective pilotée par un guide qui ravira petits et grands. Sensations et rires garantis à la fermeture des pistes ! Un conseil : foncez à la fin du train de luges, c’est là que ça bouge le plus ! Pour découvrir la nature autrement : Baladez-vous en raquettes ou, pour les plus sportifs, en ski de randonnée. Dans les forêts enneigées, découvrez la montagne comme vous ne l’avez jamais vue. Chacun à son rythme, les balades sont accessibles à tous. Une aventure ponctuée de vues imprenables sur les massifs qui vous entourent. Se relaxer après une journée de glisse Profitez d’un moment de détente durant votre séjour qui vous fera le plus grand bien à la sortie des pistes. Dans un décor minéral, le Deep Nature Spa des Arcs 1950 vous propose un instant de bien-être suspendu. Après un parcours sensoriel de la grotte givrée à la grotte volcanique, rien de tel que de se prélasser dans ses bains nordiques avec vue sur le Mont Blanc… Une nuit insolite : Passez la nuit au cœur d’un igloo ! Vivez une expérience originale qui débute par la visite de la grotte de glace et de ses sculptures illuminées. Poursuivez votre soirée par la traditionnelle fondue savoyarde, et laissez-vous tenter par la spécialité du coin : le génépi. Admirez les étoiles avant de vous blottir bien au chaud sous vos duvets et peaux de bêtes, pour une nuit qui restera gravée dans vos mémoires. Au lever du soleil, profitez d’un petit-déjeuner au milieu des pistes avant le réveil de la station…

En pratique