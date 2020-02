Quatre adresses pour acheter en seconde main à Bruxelles

Nous sommes actuellement en pleine période de soldes, où le pic d’affluence dans les magasins est élevé. Des réductions de -50 à -70%, une sacrée affaire… et pourtant il est possible de consommer sans se ruiner tout au long l’année. L’achat d’articles en seconde main est devenu tendance auprès des consommateurs les plus avertis.

Cette pratique remporte de plus en plus de succès en Belgique. Plus d’un tiers (environ 35%) des Belges aiment acheter d’occasion, d’après une récente étude publiée par iVox. Il s’agit là d’une prise de conscience collective pour consommer autrement, en pensant à l’environnement. Selon cette même enquête, le geste «écoresponsable» de l’achat d’occasion est un plus et motiverait davantage les consommateurs, tout comme le critère de l’originalité et la rareté du produit que l’on peut trouver.

Nous avons donc sélectionné quatre adresses à Bruxelles pour acheter des articles de seconde main en friperie, en brocante ou en librairie.

1. THINK TWICE

Think Twice (T2) est une enseigne belge de vêtements seconde main plus particulièrement orientée vers un registre vintage du prêt-à-porter. Comme son nom l’indique, «Think Twice» vous incite à penser à deux fois avant d’acheter, et donc d’éviter toute forme de «surconsommation». Il existe dix magasins dans toute la Belgique, dont deux à Bruxelles. T2 propose une gamme très large de vêtements en passant par des marques de k-way over size, aux bottes en cuire, ou au vieux pull-over en laine, revenus au goût du jour… Avant chaque nouvelle collection, le magasin propose des réductions de -50% jusqu’à 3 ou 1 € sur toute la boutique.

Adresses: – Rue des Eperonniers 71, 1000 Bruxelles; – Rue du Vieux Marché aux Grains 57, 1000 Bruxelles

2. MELTING POT KILO

Les vêtements restent les articles d’occasion les plus prisés et recherchés. Melting pot kilo est également une alternative qui devrait en ravir plus d’un. On retrouve aussi dans cette enseigne du prêt-à-porter purement vintage une gamme de produits très variée. Vous aurez très certainement la chance de trouver des pièces uniques et toujours à moindre coût, avec sa petite particularité: il vous suffit de peser vos articles et son poids définira le montant de votre achat. Une véritable aubaine! Il existe deux boutiques à Bruxelles, au niveau de la station Bourse et des Marolles.

Adresses: – Rue Haute 154, 1000 Bruxelles; – Rue des Poissonniers 2, 1000 Bruxelles

3. LA LIBRAIRIE PIERRE COUMAN

Les livres d’occasion attirent également de plus en plus d’acheteurs. La librairie Pierre Couman se trouve dans la galerie Bortier à proximité du Mont des Arts et de la Grand-Place, un bijou architectural datant du 19e siècle. Un cadre unique pour flâner dans les allées de cette libraire qui ne manquera pas de vous séduire. Les amoureux de la littérature auront un choix infini de romans, de BD, de livres pour enfants ou d’anciens ouvrages sur l’histoire de la Belgique… Une véritable excursion à travers le temps pour profiter des plaisirs de la lecture à moindre coût.

Adresse: 8 Galerie Bortier, 1000 Bruxelles

4. LE MARCHE AUX PUCES DU QUARTIER DES MAROLLES

Qui n’a jamais parcouru les rues de Bruxelles et trouvé sur son chemin un marché ou une brocante? L’une des plus connues reste celle du quartier des Marolles sur la Place du Jeu de Balle. Ce «vieux marché», comme il est appelé, existe depuis 1873. Un lieu de rencontre pour y dénicher toutes formes d’objets de décorations, des meubles et petits trésors d’antan. L’avantage de cette brocante: elle est ouverte tous les jours et tout au long de l’année.

Adresse: Place du Jeu de Balle, 1000 Bruxelles

Eloïse Robert