Amazon vaut de nouveau plus de 1.000 milliards de dollars

Amazon, le géant du commerce électronique, vaut de nouveau plus de 1.000 milliards de dollars. En raison de résultats plus solides que prévus, l’action d’Amazon a bondi de 10% environ. Au dernier trimestre 2019, Amazon a réalisé un bénéfice opérationnel de 3,9 milliards de dollars. Par ailleurs, Amazon Prime a séduit de plus en plus de clients.

Le patron d’Amazon Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, est devenu encore plus fortuné. Au cours de bourse actuel, Jeff Bezos possède 129,5 milliards de dollars (117 milliards d’euros).

Source: Belga