Nicole Kidman « heureuse de vieillir » : « je suis enfin celle que j’espérais être »

L’actrice australienne Nicole Kidman a déclaré dans une interview qu’elle était une femme très peu sûre d’elle. Devenir mère et vieillir l’a rendue beaucoup plus heureuse.

Le film « Bombshell » dans lequel Nicole Kidman joue le rôle de Gretchen Carlson, une journalise, est sorti cette semaine. Il s’agit d’un film qui raconte l’histoire de certains des employés de Fox News. Ils accusent le fondateur Roger Ailes de comportement sexuellement transgressif.

L’actrice de 52 ans a admis lors d’une interview qu’elle se laissait trop facilement aller, mais depuis qu’elle a rencontré son mari actuel, Keith Urban (en 2005), elle est beaucoup plus confiante. « Pendant longtemps, j’ai été une femme peu sûre d’elle qui se laissait tromper. Même dans les relations. Avant de rencontrer Keith, mon mari actuel, je n’étais jamais vraiment heureuse. Je le sais maintenant. Avec Keith, je me sens en sécurité et à l’aise. Avec lui, je peux simplement être moi-même », lit-on dans le magazine TV Family.

Voir cette publication sur Instagram Sydney love Une publication partagée par Nicole Kidman (@nicolekidman) le 30 Déc. 2019 à 11 :28 PST

La maternité l’a transformée

La maternité a également fait d’elle une femme plus forte. « Le jour où vous mettez un enfant au monde, en tant que femme vous devenez une personne différente, vous devenez beaucoup plus sûre de vous. La Nicole d’aujourd’hui a de la peine pour la plus jeune. Elle devait se sentir libre et profiter de la vie. Mais quand je vois des photos d’il y a vingt ans, je me mets presque à pleurer. Parce que j’étais un petit moineau effrayé et peu sûr de lui », lit-on.

L’actrice du Moulin Rouge, entre autres, est beaucoup plus heureuse à 52 ans que dans ses jeunes années. « Maintenant que je suis plus âgée, je me sens beaucoup plus détendue. Par exemple, je ne me soucie plus de ce que les autres pensent de moi. Et c’est un sentiment merveilleux ! Beaucoup de femmes pensent que vieillir est terrible, mais j’en suis si heureuse. Aujourd’hui, je suis enfin la femme que j’espérais être depuis des années », conclut-elle.