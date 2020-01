Le vent fait tomber une partie du mur entre le Mexique et les USA

Dans la ville californienne de Calexico, des vents violents ont abattu certaines des nouvelles parties du mur entre le Mexique et les États-Unis.

C’est avec ce « magnifique mur » que le président américain Donald Trump compte arrêter les migrants à la frontière mexicaine. Aujourd’hui pourtant, des vents violents ont abattu certaines des nouvelles parties de l’ouvrage, dans la ville californienne de Calexico.

BORDER WALL DOWN: New video shows several panels of a newly-constructed section of the border wall on the ground between Calexico, California, and Mexicali, Mexico, after strong winds toppled them over; no injuries were reported. https://t.co/zrR8m7Oi8D pic.twitter.com/fGEnO1trMc

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 30, 2020