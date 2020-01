À cause de ses 12 doigts et 19 orteils, ses voisins la prennent pour une sorcière

Une Indienne est entrée dans le Guinness Book des records car elle a un total de 31 orteils et doigts. Une maigre consolation pour cette femme de 63 ans qui est évitée par ses voisins qui pensent avoir affaire à une sorcière.

Kumari Nayak est une Indienne de 63 ans. Souffrant de polydactylie, une anomalie qui consiste à avoir des doigts ou des orteils supplémentaires, elle est rentrée dans le Guinness Book pour avoir 19 orteils et 12 doigts, un record.

Pourtant, Kumari Nayak aurait préféré ne pas avoir cette caractéristique physique, tant elle l’oblige à vivre cachée la plupart du temps. « Cela fait 63 ans que j’ai cette anomalie. Les voisins, qui sont aveuglés par leur foi, pensent que je suis une sorcière et se tiennent donc à l’écart. Parfois, ils viennent me voir, mais ils n’aident jamais. Je suis souvent obligée de rester à l’intérieur et je suis traitée différemment », déplore-t-elle.

La seule solution pour Mme Nayak serait d’être opérée. Elle n’a malheureusement pas l’argent nécessaire pour financer une telle opération. « Je suis née comme ça et je n’ai jamais pu être opérée car je viens d’une famille pauvre », explique-t-elle.

63-year-old Nayak Kumari is born with 20 toes and 12 fingers. Her neighbours believe that she is a #witch and keep a distance from her #Outcast #Polydactyly pic.twitter.com/rJetuC2vzh

— editorji (@editorji) November 25, 2019