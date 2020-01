À 25 ans, il quitte tout pour faire le tour de l’Europe avec son furet

Après le décès de trois de ses proches, Charlie Hammerton a voulu donner un nouveau sens à sa vie. Ce jeune homme de 25 ans a quitté son job et vendu ses biens personnels pour partir faire le tour de l’Europe avec Bandit, son furet de compagnie.

Charlie Hammerton est un jeune homme de 25 ans. Jusqu’il y a peu, il travaillait encore dans l’armée britannique. Mais en l’espace d’un an, en 2017, trois décès ont bouleversé sa vie. Après avoir perdu sa mère adoptive, son meilleur ami et sa mère biologique, Charlie est tombé en dépression et a eu besoin de donner un nouveau sens à sa vie.

Il vend tous ses biens pour partir à l’aventure

Le jeune homme a commencé par quitter son emploi dans l’armée britannique. Il a ensuite décidé de vendre sa voiture et ses biens personnels. Il a ainsi récupéré près de 20.000 €. Charlie a utilisé cet argent pour s’acheter un van afin de partir pour un grand voyage à travers l’Europe.

Un furet comme compagnon de route

Charlie ne s’est pas lancé seul dans cette grande aventure. Il est parti avec Bandit, son furet de compagnie. Plus tard, ils ont été rejoints par la petite amie de Charlie. Pendant huit mois, ils ont traversé onze pays, du sud de l’Italie au nord de la Norvège. « Le fait de voyager a été l’expérience la plus incroyable de ma vie. Cela m’a complètement libéré. Nous avons suivi le soleil et nous avons campé à la belle étoile dans des endroits géniaux. Je n’ai plus d’argent désormais mais je suis devenu beaucoup plus riche en tant qu’individu », raconte le jeune homme.

« Il m’a accompagné dans toutes les situations »

Charlie Hammerton a écrit un livre dans lequel il revient sur son incroyable voyage, « Before our adventures » qui n’a pas encore été traduit en français. Charlie estime que son furet lui a permis de sortir de sa dépression et il lui en sera éternellement reconnaissant. « Il m’a vu sous mon pire et mon meilleur jour. Il a toujours été avec moi et il m’a accompagné dans toutes les situations », se souvient le jeune homme qui aujourd’hui fait la tournée des écoles pour raconter son histoire.