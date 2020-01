Une espèce rare de limaces roses survit aux feux de brousse australiens

Les incendies sans précédent qui ravagent actuellement l’Australie ont un impact terrible sur l’habitat naturel de nombreuses espèces. Toutefois, une espèce de limaces roses extrêmement rare est parvenue à échapper aux flammes en se cachant dans des crevasses.

En Nouvelle-Galles du Sud, une espèce de limace rose fluorescente, vivant sur le mont Kaputar, a survécu miraculeusement aux incendies qui ont ravagé une grande partie de son habitant ces dernières semaines, rapporte le Guardian.

Meet Triboniophorus aff. graeffei, a giant fluorescent pink slug that only lives on an extinct volcano in New South Wales, Australia

Le Mont Kaputar, un joyau de la biodiversité australienne, regroupe plus de 20 espèces uniques au monde de limaces et d’escargots, mais il a été fortement touché par les flammes. En effet, environ 18.000 hectares de terres ont été brûlés mais l’espèce de limaces de Kaputar a survécu, puisque soixante de ces spécimens ont été retrouvés par les rangers après de fortes pluies.

Ceux-ci se seraient retirés dans les crevasses pour survivre, comme l’explique Frank Köhler, spécialiste des mollusques, relayé par BFMTV. Suite au passage des flammes, les scientifiques estiment que 90% de cette espèce a disparu. Malgré le nombre réduit de limaces restantes, l’espèce pourrait se rétablir en cinq ans. Cela prendra plus de temps pour les escargots de Kaputar car ceux-ci vivent plus longtemps et se reproduisent moins.

Is it a leaf? …No… Is it bark?…No… It's Pinky!!! Mt Kaputar pink slug @AustmusResearch @austmus pic.twitter.com/nMaJtlVLmN — Anja Divljan (@AnjaDivljan) November 13, 2015

Des investissements nécessaires

« Les limaces et les escargots sont le fondement de notre écosystème, mais le financement dans la recherche et la conservation de ces espèces n’est pas assez représentatif », déplore le spécialiste. Vivant au sommet de la montagne, ces espèces sont particulièrement exposées au réchauffement climatique. « Elles ne pourront pas se déplacer plus haut pour échapper à l’augmentation des températures », alerte Frank Köhler.

Le parc national du Mont Kaputar sera à nouveau accessible aux visiteurs à partir du 28 février prochain.