Les Rockets subissent la loi de Damian Lillard

Damian Lillard a terrassé Houston mercredi en NBA. Dans le sillage de son meneur All Star, auteur de son premier triple double en carrière avec 36 points, 11 passes et 10 rebonds, Portland a battu les Rockets (125-112) dans le championnat nord-américain de basket. Malgré les retours de James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela, les Rockets n’ont pas pu contenir les Blazers mercredi soir sur leur parquet du Moda Center. Outre Lillard, la franchise de l’Oregon a pu compter sur CJ McCollum (22 pts) et Trevor Ariza (21 pts). Harden, imprécis avec un bilan de 5/18 aux tirs, n’a pas eu son rendement habituel. Malgré les 39 pions de Westbrook, les Rockets subissent un sixième revers en neuf matches. Houston est 6e (29 victoires -18 défaites) à l’Ouest alors que Portland (10e, 21v-27d) est à trois victoires de la 8e place synonyme de playoffs.

Toujours à l’Ouest, San Antonio s’est imposé à domicile contre Utah (127-120). Les Spurs ont pu compter sur DeMar DeRozan, 38 points à 11/19 aux tirs, pour faire sauter le verrou défensif du Jazz. Malgré cette deuxième défaite consécutive, Utah est 4e (32v-15d) alors que San Antonio est aux portes du top-8 (9e, 21v-26d).

Bien accroché à sa 7e place, Oklahoma City (29v-20d) a pris la mesure de Sacramento (13e, 17v-30d). Les joueurs du Thunder, plus adroits que leurs adversaires, se sont imposés 120-100. Le meneur allemand Dennis Schroder a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 unités en 30 minutes.

