Le Cercle Bruges engage Dimitar Velkovski, un arrière gauche bulgare

Le Cercle Bruges a engagé l’avant-dernier jour du mercato hivernal le Bulgare Dimitar Velkovski. L’arrière gauche de 25 ans arrive du Slavia Sofia, a annoncé jeudi la lanterne rouge de la Jupiler Pro League. Velkovski s’est engagé avec le Cercle jusqu’en juin 2023. Velkovski a fêté ses débuts professionnels au Lokomotiv Sofia en 2014, avant de passer au Lokomotiv Plovdiv un an plus tard. En 2018, l’arrière gauche a rejoint le Slavia Sofia. Velkovski a participé à 121 rencontres au plus haut niveau en Bulgarie, marquant quatre fois et donnant 13 passes décisives.

Au Cercle Bruges, Velkovski vit sa première aventure à l’étranger. Le Bulgare est déjà le sixième transfert hivernal du Cercle, après le milieu de terrain slovène Dino Hotic, l’attaquant hongrois Marton Eppel, le défenseur grec Dimitrios Chatziisaias, le gardien de but tunisien Mouez Hassen et le gardien de but allemand Lennart Moser.

Source: Belga