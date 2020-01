Jim Carrey ne dit pas non à une éventuelle suite de « The Mask »

En promotion du film « Sonic the Hedgehog », Jim Carrey a affirmé être prêt à reprendre le rôle culte de Stanley Ipkiss dans « The Mask ».

En 1994, Jim Carrey était « The Mask », un personnage qui allait définitivement lancér sa carrière. Depuis, l’acteur américain s’est retrouvé à l’affiche de nombreux films. Le dernier en date? « Sonic the Hedgehog », dans lequel il joue le rôle du terrible Dr. Robotnik.

Et en pleine promotion de ce dernier film, l’acteur a été interviewé par le site ComicBooks.com. L’occasion pour lui de s’exprimer sur une éventuelle suite à « The Mask », et l’idée ne semble pas lui déplaire. « Je ne réfléchis pas en termes de suites », a-t-il déclaré.

« Pour Sonic, ce serait logique car que nous n’avons pas développé totalement le personnage du Dr. Robotnik. Pour ce qui est de The Mask, en ce qui me concerne, je pense que cela dépendra du réalisateur. Je ne veux pas le faire simplement pour le faire. Je le ferai uniquement si c’est avec un metteur en scène fou et visionnaire », détaille-t-il.