L’outil public wallon spécialisé dans l’aide aux PME, Sowalfin, vient de lancer un projet pilote accélérateur de croissance portant sur 17 entreprises à fort potentiel.

Ce projet pilote réunit des entreprises sélectionnées dans les bases de données des invests wallons et de la SRIW en fonction d’une série de critères comme le chiffre d’affaires, l’emploi, la rentabilité ou la solidité financière. On parle ici de PME de taille moyenne avec des entreprises qui emploient entre 30 et 150 personnes et représentent au total une valorisation de 24 millions, un ebitda de 12,9 millions et possèdent 17 millions de fonds propres.

« Ce sont des entreprises qui ont un potentiel de croissance avec des patrons prêts à être challengés », explique Jean-Pierre Di Bartolomeo, président du comité de direction, qui garde pour l’instant secrète la liste des entreprises sélectionnées.