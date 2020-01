Open d’Australie: Elise Mertens en quarts de finale du double avec Aryna Sabalenka

Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale du double de l’Open d’Australie aux côtés d’Aryna Sabalenka. La paire belgo-biélorusse a battu le duo formé par la Russe Veronika Kudermetova et l’Américaine Alison Riske 5-7, 6-3 et 6-2 en 1 heure et 52 minutes. En quarts de finale, Mertens et Sabalenka affronteront les soeurs taïwanaises Chan Hao-Ching et Latisha Chan, qui ont battu 7-5 (7/5), 6-4 la Japonaise Miaka Doi et la Roumaine Monica Niculescu.

Mertens, 24 ans, et Sabalenka, 21 ans, respectivement 6e et 5e au classement WTA du double, forment la paire troisième tête de série. Elles ont remporté l’US Open l’an passé.

Peu avant, Mertens (WTA 17) a été éliminée en 8e de finale du simple par la Roumaine Simona Halep (WTA 17) 6-4, 6-4.

Source: Belga