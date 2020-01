Grammy Awards: Billie Eilish gagne le prix du « meilleur album pop vocal »

La jeune Billie Eilish, avec sa pop iconoclaste et son univers sombre, a remporté dimanche le prix du « meilleur album pop vocal » lors des Grammy Awards, s’imposant dans cette catégorie face aux vétérans Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande et Ed Sheeran. « J’ai l’impression de ne pas mériter d’être là. La vie est bizarre », a lancé l’adolescente d’à peine 18 ans sur la chaîne de télévision E! après l’annonce.

Avant même la sortie de son album « When We Fall Asleep, Where Do We Go? » au printemps dernier, Billie Eilish avait déjà remporté un vif succès sur internet pour sa pop directe et audacieuse, marquée par des basses lourdes et mâtinée de « trap » et d’électro.

L’artiste californienne figure parmi les artistes comptant le plus grand nombre de nominations cette année, six au total, et est devenue la plus jeune à concourir dans les quatre catégories majeures.

Son titre « Bad Guy » en août dernier, a fait de Billie Eilish la première musicienne née dans les années 2000 à se hisser au sommet du top 100 américain, détrônant Lil Nas X et son record de 19 semaines avec son succès planétaire « Old Town Road ».

L’artiste consacrée « femme de l’année 2019 » par le magazine spécialisé Billboard a aussi écrit avec son frère le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, « Mourir peut attendre ».

Son frère et principal collaborateur, Finneas O’Connell, 22 ans, a quant à lui déjà gagné deux Grammy Awards sur les cinq catégories dans lesquelles il a été sélectionné.

source: Belga