« Ce soir, c’est pour Kobe »: Lizzo dédie la cérémonie des Grammy Awards à Kobe Bryant

La chanteuse Lizzo, favorite avec huit nominations, a ouvert dimanche soir le gala des Grammy Awards en dédiant la cérémonie de remise des prix de l’industrie musicale au défunt basketteur Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère. « Ce soir, c’est pour Kobe », a lancé la rappeuse avant d’entamer son numéro d’ouverture de la soirée, organisée dans le célèbre stade Staples Center de Los Angeles, l’endroit même où Kobe Bryant a joué des années durant pour l’équipe des Lakers.

Après avoir interprété ses tubes « Truth Hurts » et « Cuz I Love You, », Lizzo a passé le relais à la maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, qui à son tour a rendu un hommage poignant à Kobe Bryant.

« Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment », a lancé la chanteuse. « Aujourd’hui, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier a perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le coeur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie », a souligné Alicia Keys, avant d’entonner une version particulièrement sentimentale de « It’s So Hard to Say Goodbye », accompagnée du groupe soul Boys II Men.

