Il construit une manette spéciale pour sa fille handicapée

Afin que sa fille puisse jouer aux jeux vidéo qu’elle aime, ce père de famille a créé une manette spéciale à partir de pièces achetées sur le net.

Rory Steel est un papa débrouillard qui est arrivé à émouvoir des milliers de personnes. Le 19 janvier dernier, il a en effet publié sur Twitter une vidéo de sa fille en train de jouer à la Nintendo Switch avec une manette spécialement conçue pour cette dernière. Atteinte de paraplégie spastique familiale, une maladie qui touche le système nerveux central, elle ne pouvait en effet pas jouer à Zelda comme ses autres amis jusqu’à ce que son père intervienne.

En bidouillant une manette Xbox Adaptive Controller (conçue pour personnes handicapées) existante avec différentes pièces achetées pour 130€ sur eBay, M. Steel est donc parvenu à créer cette manette spécialement adaptée à sa fille. Une belle prouesse qui est remontée aux oreilles de Bryce Johnson, le créateur de la manette Xbox Adaptive Controller, qui a donné de précieux conseils à Rory Steel, avant de retweeter son histoire.

The plan sounds good. You can also bring in 8 buttons with each USB port, I’m assuming those boards will let you plug in buttons. Let me know if you have questions. https://t.co/NK6IrfgOWQ — Bryce Johnson (@brycej) January 18, 2020

Pour aider d’autres familles, ce papa au grand cœur a maintenant prévu de créer un mode d’emploi pour que chacun puisse construire sa manette facilement. Sa vidéo a été vue plus d’un 1,8 million de fois sur Twitter.