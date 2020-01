Les « Bad Boys » d’Adil El Arbi et Bilall Fallah font toujours exploser le box office

Les « Bad Boys », leurs cascades et explosions spectaculaires conservent la tête du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. « Bad Boys for Life », troisième opus de la célèbre saga policière, a encaissé 34 millions de dollars de vendredi à dimanche au Canada et aux Etats-Unis, grâce à une recette apparemment indémodable: vannes bien senties entre les deux compères Will Smith et Martin Lawrence.

A l’inverse de ses deux grands frères « Bad Boys » (1995) et « Bad Boys 2 », tous deux réalisés par Michael Bay, cette suite est l’oeuvre des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah.

source: Belga