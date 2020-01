Hockey Pro League (d) – La rencontre entre les Red Panthers et l’Australie interrompue par de fortes pluies

La rencontre de dimanche entre l’équipe féminine de hockey et l’Australie en Hockey Pro League a été interrompue à cause de fortes précipitations à Sydney. Le score était toujours de 0-0. La pluie a débuté sur le parc olympique de Sydney juste avant la fin de la première mi-temps. Le match devrait reprendre vers 07h00, heure belge.

Le match d’ouverture samedi entre les Hockeyroos australiennes et (FIH 2) et les Red Panthers (FIH 12) s’était conclu sur un 3-3. L’équipe belge masculine affrontera également l’Australie plus tard dans la journée.

Source: Belga