Grande prématurée, la fille de Dany Boon a été sauvée par de la peau de cochon

Alors qu’il est actuellement en pleine promotion du film « Le Lion », dans lequel il partage l’affiche avec Philippe Katerine, Dany Boon est revenu pour Télé-Loisirs sur une des plus grandes épreuves de sa vie.

Pendant l’interview, son compère a en effet expliqué que, suite à une opération cardiaque réalisée quand il avait 8 ans, il vivait toujours avec de la peau de cochon au niveau du cœur. Cette dernière étant la plus compatible avec le corps humain, elle a été utilisée par les chirurgiens pour « recoudre » le cœur du chanteur.

Une anecdote qui a fait écho à une autre, plus récente, chez Danny Boon. Il y a presque dix ans, son ex-femme a donné naissance après seulement six mois de grossesse à son cinquième enfant: Sarah. Grande prématurée, la jeune fille s’est retrouvée pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort. « Ma fille est née grande prématurée, à six mois de grossesse. Elle pesait 920 grammes », raconte-t-il.

Pour compliquer encore plus la situation, elle souffrait également d’un problème cardiaque vu qu’une valve au niveau de son cœur ne se refermait pas. Et c’est également de la peau de cochon qui lui a sauvé la vie. « Ils lui ont administré un traitement assez intensif, qui n’a pas marché la première fois. Ils ont alors proposé de l’opérer et de lui mettre une peau de cochon. Puis ils ont retenté leur traitement une deuxième fois, qui a finalement fonctionné », détaille l’acteur.